Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu Burhaniye ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Burhaniye ilçesinde katı atık depolama alanında çıkan yangın korkuya sebep oldu.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki katı atık depolama alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Çöplük alandan yükselen dumanlar Şarköy’e ulaşırken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını sündürdü. Yangının söndürülmesi ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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