Burhaniye’de çöplük yangını korkuttu
Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanda çıkan yangın korkuttu.25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:30
Balıkesir Burhaniye ilçesinde, Karınca Deresi kenarındaki eski çöplük alanda çıkan yangın korkuttu. İhbar üzerine olay yerine giden Burhaniye itfaiyesi yangını söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Burhaniye’de eski çöplük alanındayangın çıktı. Karınca Deresi kenarında eski çöplük alandaçıkanyangın Şarköy Mahallesi’ni duman altında bırakırken, yangının söndürülmesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
YORUM YAZ