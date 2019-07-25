0553 313 94 23

Burhaniye’de çocukların erken bayram sevinci

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Almanya’nın Witten Şehrinde yaşayan Alparslan ailesi,hayırseverlerden toplanan bağışlar ile Burhaniye de 100 çocuğu sevindirdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
Burhaniye’de çocukların erken bayram sevinci

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Almanya’nın Witten Şehrinde yaşayan Alparslan ailesi,hayırseverlerden toplanan bağışlar ile Burhaniye de 100 çocuğu sevindirdi. Hazırlananbayramlık kıyafetler ve ayakkabılar çocuklara dağıtıldı.


Almanya’nın Witten Şehrinde yaşayan Burhaniyeli Meltem Değirmenci Alparslan ve ailesi, Almanya’daki komşularıyla birlikte iyilik dağıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da ihtiyaç sahibi 300 çocuğa kışlık mont ve bot alan yardımseverler, bu yıl aralarında topladıkları bağışlarla Burhaniyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde, Burhaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne projelerinden bahseden hayırsever vatandaşlar, müdürlüğün desteğiyle ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık ayakkabı ve kıyafet alırken ailelerine de erzak yardımlarında bulundu. Yardımseverler, bunun yanı sıra lösemi hastası bir çocuğa ellerinden geldiğince destek olmaya çalışırken, huzurevi sakinlerine de hediyeler götürdüler. Bağışların toplanmasında büyük rol üstlenen Meltem Değirmenci Alpaslan “Ne kadar çok kişiye ulaşabilir ve desteğini alabilirsek o kadar çok ihtiyaç sahibini mutlu edebiliriz. Amacımız,daha çok çocuğa bayramlık giydirmek ve daha çok ihtiyaç sahibi insanı mutlu etmek. Burhaniye Belediyesine,çocuklara ulaşmamızı sağladığı için ve giydirilmelerine yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:47
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çikolata severlerin hayalini süsleyen rüya tart
    1. Çikolata severlerin hayalini süsleyen..
    2. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi yeniden..
    3. Safranbolu Belediyesi, bitkisel atık..
    4. Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler
    5. Adana’da Türkiye Ürün İhtisas Borsası..
    6. Eren Enerji’nin uçakta beyin kanaması..
    7. Aydın'da minibüsle tır çarpıştı: 1..
    8. Başkan Bozkurt belediye birimlerini..
    9. Aktaş: Millî ve dinî değerlere bağlıyım
    10. 22 yıl sonra ilk hafızlar mezun oldu
    11. Yaralı kerkenezler tedavi altına alındı
    12. Kerkük’te yanan Kayseri Çarşısı’nda..
    13. Nissibi Köprüsü girişinde çalışma..
    14. Josef de Souza İstanbul’a geldi
    15. İçişleri Bakanlığınca, biri gri..
    16. Ozanlara özendi 66 yaşında bağlama..
    17. Kocaeli’deki eski eş cinayeti anları..
    18. Suç makinesi yakalandı
    19. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    20. Filistinli tutukluların çocukları..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı