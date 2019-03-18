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Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu

Burhaniye’de Çanakkale Zaferinin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:04
Burhaniye’de Çanakkale Zaferi coşkusu

Burhaniye’de Çanakkale Zaferinin 104. yıl dönümü coşkulu törenlerle kutlandı. Reha Yurdakul Kültür Merkezindeki törenlerde büyük coşku yaşanırken, öğrencilerin sahnelediği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu büyük alkış aldı.


Anadolu Lisesi’nin düzenlediği törende, Tarih Öğretmeni Gülcan Caferoğlu günün anlam ve önemini anlatan konuşması katılanları geçmişe götürdü. Öğrencilerin sahnelediği 18 Mart Çanakkale Oratoryosu duygusal anların yanmasına neden oldu. Daha önce düzenlenen Çanakkale konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başsavcı Zafer Birinci ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Yusuf Aymansoy tarafından verildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, görev alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende görev alan öğrencileri kutlayan Kaymakam Hüseyin Öner, Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Fehmi Gür ve görevli öğretmenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:04
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