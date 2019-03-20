Burhaniye’de camilere belediye bakımı

Burhaniye ilçesinde, Belediye, kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki camilerin çeşitli inşaat, tamirat ve tadilat işlerini yaptırıyor. Belediye, ayrıca ilçede yapılan bir cem evinin inşaatını da üstlendi.

Burhaniye Belediyesi, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra vatandaşların dini ibadetlerini daha rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla bir çok caminin tamirat, tadilat ve inşaatlarını üstendi. İlçede yapılan bir cem evinin de inşaatına katkı sağlandı.

Halkın ibadetlerini daha rahat ve nezih bir ortamda yapabilmeleri için belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Burhaniye’mizde vatandaşlarımızın ibadetlerini daha rahat ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için 19 farklı camimizin çeşitli inşaat işlerini, tamirat ve bakımlarını yaptık.Camilerin çeşitli eksikliklerini gidererek düzenli olarak temizliğini de yapıyoruz. Camilerimize yapılan yardımlar için 222 bin 657 TL harcadık. İlçemizde yapılan 5 adet yeni caminin ve 1 cem evinin ise yapımına destek olduk” dedi.