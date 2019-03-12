0553 313 94 23

Burhaniye’de bir ilk

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) yazdığı “Güneşten Üret Kendin Tüket” isimli proje ile ilçede yine bir ilki gerçekleştirdi.

12 Mart 2019 Salı 09:53
Burhaniye’de bir ilk

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) yazdığı “Güneşten Üret Kendin Tüket” isimli proje ile ilçede yine bir ilki gerçekleştirdi. 12 Şubatta 603 bin liralık sözleşme imzalanırken, dünde projenin tanıtımı yapıldı.

 

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki törene, Kaymakam Hüseyin Öner, AK Partili Belediye Necdet Uysal, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Hasan Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ile daire müdürleri ve öğretmenler katıldı. Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, proje hakkında bilgi verirken, projenin bir ilk olduğunu söyledi. Kuştutan, “Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na (GMKA) hazırladığımız ve ajans tarafından kabul gören 603 bin lira tutarındaki projemiz ile okulumuzun elektriğini güneş enerjisinden üretmek istiyoruz. Fazla ürettiğimiz elektriği de satarak okulumuza gelir getirme amacındayız. Aynı zamanda, proje bütçesi ile kuracağımız birer adet Elektrik-Elektronik Atölyesi, Yenilenebilir Enerji Atölyesi ile de sektöre yenilenebilir enerji alanında aranan eleman yetiştirmek için körfezin başvuru merkezi olacağız.Tanıtım ve açılış programı ile projemize başlamış bulunuyoruz. Bu süreçte proje ortağımız İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve bize her daim destek veren Kaymakamımız Hüseyin Öner’e teşekkürü borç biliriz. Yine, projemizin iştirakçileri olan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram ve Sever Makine sahibi Coşkun Sever’e destekleri için minnettarız. Açılışımıza gelerek bizleri onurlandıran başta Kaymakam Hüseyin Öner ile Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a, daire amirlerine ve okul müdürü arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Projemizin okulumuz, ilçemiz ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:53
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne doğru
    1. 18. Mersin Uluslararası Müzik..
    2. "YÖK 100/2000 Projesi, bilim..
    3. Belçika'daki Yahudi Müzesi..
    4. Döviz kurları
    5. 2. Global Gastroekonomi Zirvesi
    6. Sudanlı muhalifler Avrupa'nın..
    7. İbrahim Öztek: "Ermeniler sahte..
    8. “Paraya Hayır” Zonguldak’ta..
    9. 8. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre..
    10. ABD'li emekli diplomat ve..
    11. GÜNCELLEME- Kırşehir'de kaybolan kadın..
    12. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    13. Başkentte 50 milyon liralık naylon..
    14. Arçelik’ten Türkiye’de bir "ilk ve tek"
    15. İstanbul en stresli 30’uncu şehir
    16. Fatma Şahin kendisine olan ilgiyi tek..
    17. Muratpaşa’ya antika ve ikinci el..
    18. Rus askeri gemi Çanakkale boğazından..
    19. Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı..
    20. AK Parti’li başkan adayından yüzer..
    21. Ukrayna’ya tarihi eser sokmaya çalışan..
    22. Jandarma dağlarda terörist izi aradı
    23. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu! 9..
    24. Babasının tavsiyesiyle başladı, gözünü..
    25. Batman’dan şubat ayında 48 bin 811..
    26. TÜMSİAD Konya Şubesinde istişare..
    27. Türkiye'ye minnetini kazandığı..
    28. ABD, Almanya’yı tehdit ediyor
    29. Dünya Gastroenteroloji Kongresi 21..
    30. Tekden Koleji öğrencileri Mehmet Akif..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!