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Burhaniye’de Aydınlı akademisyenlerden organik ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Organik tarım uygulamaları ile adını duyuran Kırtık Mahallesi, Aydınlı akademisyenleri ağırladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
Burhaniye’de Aydınlı akademisyenlerden organik ziyareti

Burhaniye ilçesinde, Organik tarım uygulamaları ile adını duyuran Kırtık Mahallesi, Aydınlı akademisyenleri ağırladı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın öncülüğünde Kırtık’a gelen bir grup akademisyen,“Organik Hayvancılık” konulu bir toplantı gerçekleştirdi.


Kırtık Mahallesinde, 10 yıldan beri yapılan organik tarımın yanı sıra organik hayvancılık olanaklarının geliştirilmesi konusunda çalışma yapan akademisyenler, mahalle de kurulan Organik Zeytinyağı Fabrikasını da gezdi.Kırtık Köyü Eko Madra İşletmesi’nde gerçekleştirilen toplantıya katılan; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz, Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Engin Tüzün, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bozkurt, Pamukkale Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Dalya Hazar, Yönetim Danışmanı Dr. Ali Murat İilhan, Aydın İncirliova Belediyesi’nden Bilgi Belge Yönetim Uzmanı Osman Torun, Uzman Tarihçi Mehmet Akkaya ve Uzman Psikolog Gülşah Kale,konuyla ilgili bilgi, deneyim ve proje önerilerini paylaştılar. Doç.Dr.Onur Yılmaz’ın başkanlığındaki toplantıda, Organik Hayvancılık Temelinde Hayvan Besleme Pratikleri ve Ekolojik Ayak İzinin ve Yerel Örtük Bilginin Önemi konularında bilgiler verildi. Kırtık Mahallesinde organik tarımın gelişeceğini anlatan Doç. Dr. Onur Yılmaz, Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizmi Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara ve köylülere teşekkür etti. Önümüzdeki aylarda öğrencilerle birlikte geleceklerini belirten Yılmaz, “Toplantıda ev sahipliğini üstlenen ve Kırtık Köyü’nün organik üretim altyapısının oluşturulmasında oldukça büyük emekleri olan girişimci İş İnsanı Mehmet Ali Ekici ile Kırtık Organik Tarım ve Turizm Derneği Başkanı Fikret Kara’ya teşekkür ediyorum. Organik üretimin artarak devam edeceğini umuyorum. Bizde kendilerine yardımcı olacağız. Bundan sonra ziyaretlerimiz devam edecek” dedi. Dernek Başkan Fikret Kara da, Doç.Dr.Onur Yılmaz başkanlığındaki akademisyenlere teşekkür etti ve organik üretimde iddialı olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:48
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