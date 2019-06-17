Burhaniye’de asansörde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı
Burhaniye ilçesinde, Asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiyekurtardı.17 Haziran 2019 Pazartesi 12:14
Burhaniye ilçesinde, Asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiyekurtardı. Olay Bahçelievler Mahallesi 2760.Cadde 56/2 numaralı Güngör apartmanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, apartmanın 5’nci katına çıkmak isteyen Mahmut Akbaş (44), 3’ncü katta asansörün arızalanması üzerine mahsur kaldı. Kendi imkanları ile çıkmayı başaramayan vatandaş itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyeyi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri Akbaş’ı asansörden çıkardı. Asansörden çıkan Akbaş, rahat bir nefes alırken, itfaiye ekibine teşekkür etti
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