Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı Edremit polisinin durdurduğu araçtan kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edremit polisinin durdurduğu araçtan kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin, gümrük kaçağı alkol ticaretini önlemeye yönelik mücadele kapsamında Burhaniye’de durdurdukları bir araçta yapılan aramada 12 şişe viski ve 34 şişede rakı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.B. isimli kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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