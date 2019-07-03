Burhaniye’de apartmana giren yılanı itfaiye çıkardı Burhaniye ilçesinde, Bir apartmana giren yılanı itfaiye çıkardı.

Burhaniye ilçesinde, Bir apartmana giren yılanı itfaiye çıkardı. Yılan çıkarma operasyonu Yunus Mahallesi Doğrular Sitesi D Blokta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, apartmanın merdiveninde gezen yılan korkuya neden oldu. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yılanı yakalamayı başardı. Yılan doğal ortama salınırken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

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