Burhaniye’de anız yangını itfaiye söndürdü Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü.

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü. Anız yangını sırasında 2 adet zeytin ağacı ile tarla çevresindeki meşeler de zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Şahinler Mahallesinin Şahinderesi mevkiindeki arazilerde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü,İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürürken, 2 adet zeytin ağacı ile tarlanın kenarında bulunan bazı meşe ağaçları zarar gördü.

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