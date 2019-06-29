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Burhaniye’de anız yangını itfaiye söndürdü

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü.

29 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
Burhaniye’de anız yangını itfaiye söndürdü

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Şahinler Mahallesinde çıkan anız yangınını itfaiye sündürdü. Anız yangını sırasında 2 adet zeytin ağacı ile tarla çevresindeki meşeler de zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Şahinler Mahallesinin Şahinderesi mevkiindeki arazilerde bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü,İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, yangını söndürürken, 2 adet zeytin ağacı ile tarlanın kenarında bulunan bazı meşe ağaçları zarar gördü.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 12:47
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