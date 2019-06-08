Burhaniye’de akaryakıt istasyonundaki araç yangını korkuttu

Burhaniye ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen araç yangını korkuya neden odu. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen 10 LS 508 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi istasyon çalışanlarına rahat bir nefes aldırdı.

Edinilen bilgiye göre dün gece Geriş Mahallesi Ali Kemal Deveciler Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna yakıt almak için gelen 10 LS 508 plakalı otomobilden dumanların yükselmeye başlaması korkuta neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Burhaniye İtfaiyesi yangını büyümeden söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının söndürülmesi istasyon çalışanlarına rahat bir nefes aldırdı.