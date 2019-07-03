Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Kocacami Mahallesi Borazan Sokak’ta gece saatlerinde çam ağacının üzerinde kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için çam ağacına tırmandığı tahmin edilen kedi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince ağaçtan indirildi. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.