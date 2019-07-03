Burhaniye’de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:09
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.
Kocacami Mahallesi Borazan Sokak’ta gece saatlerinde çam ağacının üzerinde kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için çam ağacına tırmandığı tahmin edilen kedi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince ağaçtan indirildi. Yaralı olmadığı belirlenen kedi doğal ortama salındı.
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