0553 313 94 23

Burhaniye’de ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı.

09 Temmuz 2019 Salı 10:47
Burhaniye’de ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı. Güvercin kurtarma operasyonu Şoförler ve Otomobilciler Odası karşısında meydan geldi.


Edinilen bilgiye göre, ağaçta çırpınan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, merdivenle ağacı çıkarak güvercini takıldığı iplerden kurtardı. Yaralı olduğu belirlenen güvercin, Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Güvercin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salınacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Tersine Kaynaştırma’ projesi
    1. Engelsiz Yaşam Akademisi’nde Tersine..
    2. Yangın ve patlama sonrası inceleme..
    3. GRAFİKLİ- "İsyan Ahlakı'nı kuşanan..
    4. Zeytinburnu’nda Suriyeli cinayetine..
    5. Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ezel’den..
    6. Beşiktaş'tan Bankalar Birliği açıklaması
    7. Eskişehir’de sağlık turizmi konusunda..
    8. Bingöl’de devasa hortum görüntülendi
    9. Akit sordu, vatandaş cevapladı! ‘15..
    10. Adana'da 11 günlük bebek yaşamını..
    11. Türk bilim insanı, "yüz tanıma..
    12. İran'dan Bitcoin'e büyük darbe! Alım..
    13. Öğrenciler, 15 Temmuz şehitlerini..
    14. Çocuğunuzla konuşun
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya..
    16. Tarihi kişilikler ölümü bu sözlerle..
    17. Güreşler bitti çayır bakıma alındı
    18. Kocaeli tarihine sahip çıkıyor
    19. "Uzay yelkenlisi" LightSail 2,..
    20. Büyük inşaat projelerinde Bayburt..
    21. Burdur’da sinema salonları sokaklara..
    22. İran'dan İngiltere'ye tehdit!..
    23. Katar : “Afganistan müzakereleri..
    24. Körfez’de bayrama yakışır etkinlik
    25. Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın..
    26. Macaristan-Ukrayna arasında gerilim..
    27. İki asırlık gelenek Buca’da..
    28. Bayburtlu çiftçi kadınlar ürettikleri..
    29. Karaman’da rektörler toplantısı sona..
    30. Eski BAKA Genel Sekreteri Özen’e FETÖ..
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan AK Parti'den istifa etti