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Burhaniye’de 5 yıldızlı hizmet sertifikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon belgesini almaya hak kazanan Burhaniye Ticaret Odası düzenlenen törenle Akreditasyon Sertifikasını aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:20
Burhaniye’de 5 yıldızlı hizmet sertifikası

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon belgesini almaya hak kazanan Burhaniye Ticaret Odası düzenlenen törenle Akreditasyon Sertifikasını aldı.


Tören TOBB Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’nın de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi.


Sertifika törenine, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan İnam, Meclis Başkanı Hasan Varol, Yönetim Kurulu Üyesi Tolgahan Pabuccuoğlu ve Genel Sekreter, Akreditasyon Sorumlusu Ersel Pazarbaşı katıldı.


Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiklerini belgelediklerini belirten Hisarcıklıoğlu, “Bu belgeyi biz vermiyoruz. Belgeleri bağımsız bir kurum veriyor. Yani iltimas, torpil burada işlemiyor. Tüm dünyaya bizim sistemi ihraç edecek konuma geldik. Mesela Türk Cumhuriyetlerinden, 57 İslam ülkesinden talepler var. Oda ve borsa sistemimizi öğrenmek istiyorlar. Hatta kanunlarını hazırlamamızı istiyorlar, onları da hazırlıyoruz. Kıskançlık yaparak bilgileri kendimize saklamıyoruz. Bilgi ve deneyimlerimizi onlarla da paylaşmaya başladık. Hatta bizim sistemimizi yürürlüğe koyan ülkeler oldu” dedi. Sertifikaların hazırlanmasında emeği geçenleri teşekkür eden Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, “Akreditasyon süreci ile ilgili her türlü desteği üst yönetim olarak vermekle birlikte bu süreci iyileştirmek ve geliştirmek için faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Burhaniye Ticaret Odası 2015 yılında TOBB Akredite Odası sistemine dahil edilmiştir. Kasım ayında yapılan denetimlerde ise Odamız C sınıfı Akredite Oda statüsünden B sınıfı Akredite Oda statüsüne geçmiştir. Çok ciddi bir performans göstererek Akreditasyon sistemine emek veren Denetim süreci öncesi ve sonrasında fedakarca çalışan Akreditasyon Kurulumuza, tüm oda personelimize vemeclis üyelerime teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:20
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