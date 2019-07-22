0553 313 94 23

Burhaniye’de 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
Burhaniye’de 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesinde 30 yıllık mahalle hayrı yapıldı. Mahalle halkı ve çevre mahallelerde gelen vatandaşlara, namaz çıkışı Cumhuriyet Mahallesi camisinin bahçesinde pilav, keşkek ve nohut yemeği ile ayran ikramı yapılırken, birlik beraberlik ve bereket duaları yapıldı.


Kırsalkesimden gelen vatandaşların çoğunlukta olduğu Cumhuriyet Mahallesinde 30 yıldan bu yana devam eden mahalle hayrı bu yılda tekrarlandı. Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı’nın öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar hayır için imece yaptı. Kadınlar 12 tava pilav, 6 kazan keşkek ve 4 kazanda nohut yemeği hazırladı. Hazırlanan yemekler cami bahçesinde ikram edildi. Mahalle halkı hayrı devam ettirmeye karılı olduklarını anlatırken, hayra katılanlarda muhtar Yusuf Karakocalı ve emeği geçenlere teşekkür etti.


Yemeklerin hazırlanmasında görev alan Zeliha Akbaş, “Yıllardır bu hayrımızı yapıyoruz. Devam ettirmekte de kararlıyız” dedi. Hanife Kulak da, “30 yıldan beri bu hayrı yapıyoruz. Biz yemek hazırlıyoruz Erkeklerde servis yapıyor” dedi. Hayra katılanlardan Taşkın Bayrak da, “Allah hayırlarını kabul etsin. Bu hayırlar birlik ve beraberliğe vesile olmaktadır. İnsanlar burada buluşup konuşuyorlar.Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Mahallenin eski imamı Ali Çoban da, “Bu hayırlar yıllardır yapılıyor. Muhtarlarımızda buna öncülük yapıyorlar. Burada Allah rızası için geçmişlerimiz için dualar yapıyoruz” dedi. Mahalle Muhtarı Yusuf Karakocalı ise, “Bu yılda mahalle hayrımızı yaptık. 12 tava pilav, 6 kazan keşkek ve 4 kazanda nohut yemeği hazırladık. Kadınlarımızın hazırladığı yemeği biz servis ettik. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: "Vatandaşımızla gönül bağımızı güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"
    1. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun:..
    2. Meteoroloji'de panik! 13 kişi..
    3. Elektrik kontağından çıkan yangın çatı..
    4. Türkiye’de damızlığın nabzı..
    5. Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi
    6. Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
    7. Emek mahallesinde ’Akşamlar Birlikte..
    8. Eşcinsel sapkınlık destekçileri iyice..
    9. Selden zarar gören ailelere para..
    10. Kurban pazarı 27 Temmuz’da açılıyor
    11. Beşir Derneği, ihtiyaç sahiplerini..
    12. 2 bin 500 rakımdaki buzul gölünde..
    13. Trafik ışığı direkleri faciayı önledi:..
    14. Libya savaş uçağı Tunus’a zorunlu iniş..
    15. Binali Yıldırım, İzmir’de
    16. Sivas'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
    17. Fırıncı esnafının yaz mevsimi ile..
    18. İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü
    19. Türkiye Emekliler Derneği’nden Kazım..
    20. İstanbul Valiliğinden yabancı..
    21. İl Spor Merkezlerinde antrenmanlar..
    22. Amed Sportif Faaliyetler’de yeni sezon..
    23. Türkiye Yazarlar Birliği Malazgirt’te..
    24. "3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"
    25. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici..
    26. MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi..
    27. Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
    28. Uzmanından ’Yazılım güncellemesi..
    29. Gençlik Parkı’nda renk cümbüşü..
    30. GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..