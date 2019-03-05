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Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı.

05 Mart 2019 Salı 12:49
Burhaniye’de 24 gece bekçisi göreve başladı

Burhaniye ilçesinde, 24 gece bekçisi göreve başladı.


Burhaniye’de görevlerine yeni başlayan bekçilerle İlçe Emniyet Müdürlüğünde kısa bir toplantı yapan Kaymakam Hüseyin Öner, bekçilerin görevlerinin önemli ve ulvî olduğunu anlattı. Emniyet Müdürlüğündeki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Alim Burak Çelik de katıldı. Bekçilere seslenen Öner, halkın ve vatandaşların onlardan beklentilerinin büyük olduğunu anlattı. Genç bekçilere başarı dileğinde bulunan Öner, “Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen cadde ve sokaklarda gece saatlerinde görev yapacak bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis edecek. Kısa bir süre önce Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Burhaniye’de göreve başlayan bekçiler görevlendirildikleri mahalle ve mıntıkaları tanımaya yönelik bir haftalık gündüzlü görev döneminin ardından cadde ve sokaklarımızda gece gören gözlerimiz olacaklar. Bekçilerimizin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Gece bekçileri asayiş ve emniyet hizmetlerinin îfâsında gücümüze güç katacak. Kamuoyunun da çok memnun ve hoşnut kaldığı bu uygulama için emeği ve olan herkese teşekkür ediyoruz. Polis teşkilatımızla birlikte ilçemizin güven ve huzuruna katkı sağlayacak gece bekçilerimize görevlerinde başarılar diliyorum, İlçemiz için hayırlı olsun diyorum” dedi.


Öte yandan bekçilerin göreve başladığının duyulması vatandaşları da sevindirdi. Bekçilerin göreve başlamasına çok sevindiğini anlatan Müfide Esringün, “Bugün bekçilerin göreve başladığını duydum. Çocukluğum aklıma geldi. Hep yardımımıza koşarlardı. Bekçilerin tekrar göreve başlaması çok iyi oldu” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:49
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