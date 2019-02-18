Burhaniye Ziraat Odasında Duman güven tazeledi

Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası seçimlerinde 75 yaşındaki Ali Duman güven tazeledi. 16 yıldan bu yana başkanlık yapan Duman, tek liste ile gidilen seçimde oy kullanan 30 delegenin tamamının oyunu alarak 5. kez başkan seçilirken, odaya yeni bina kazandırmak için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Burhaniye’de 16 yıldan bu yana aralıksız Ziraat Odası başkanlığı yapan Ali Duman, dün yapılan seçime rakipsiz katıldı. Oda merkezinde düzenlenen seçime 38 delegeden 30’u katılırken, oyların hepsini alan Duman, 5. kez başkan oldu. Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat’ın da katıldığı seçimlerde divan başkanlığını da emekli öğretmen Murat Altıntaş yaptı. Genel kurula katılanlara teşekkür eden Duman, “Bu güne kadar sizlerin destekleri ile bu görevi sürdürmekteyim. Kötü bir dönemde görevi devir aldım. Ama, Allah’ın izniyle işleri yoluna koyduk ve bu günlere geldik. Gücümüz elverdiğince çiftçilerimizi teknolojiyi takip için tüm fuarlara götürmeye çalışıyoruz. Odamıza ilaçlama makinesi ve taş toplama makinesi temin ettik. Şimdi de odamızı yeni binaya kavuşturmak için inşaata başladık. İnşallah, çiftçilerimize layık bir bina yapacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.