Burhaniye zeytinyağını İzmir Fuarı’nda tanıtlar

Burhaniye ilçesinde, Zeytinyağı üreticileri, ürünlerini İzmir Oliv Tech 2019 Fuarında tanıttı. Burhaniye Ticaret Odasının öncülüğünde fuara katılan firmalar, zeytin, zeytinyağı ve zeytinyağı sabunlarını tanıtırken, satış da yaptı.

Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç’ten katılan Zeytinyağı üreticileri, ürünlerini katılımcılara tattırırken, olumlu sonuçlar alındı. Ürünlerin beğenilmesini üreticileri sevindirirken, yörede uygulanan iyi tarım uygulamaları ve organik ürünler de ayın stantta yer aldı. Körfez zeytinyağının Dünya standartlarını yakaladığını anlatan Tadım Uzmanı Dr. Dilşen Oktay, “Burhaniye Ticaret Odası adına Edremit Körfezi’nde üretilen kaliteli zeytin ve zeytinyağımızıtanıtmak için Oliv Tech 2019 Fuarındayız. Bölgemizde çok iyi zeytin ve zeytinyağları üretilmektedir. Dünya standartlarını yakaladık. Standımızda organik ürünlerimizde var. Zeytin ve zeytinyağında hak ettiğimiz yere geliyoruz. Ürünlerimiz çok beğenilmektedir” dedi. Cansu Karagöz Bulan de, ”Fuar çok güzel geçiyor. İnsanlara zeytinyağımızın farkını anlatıyoruz. İyi tarım uygulamalarını anlatıyoruz. Zeytinyağının ne kadar doğal ve sağlıklı olduğunu anlatıyoruz. Zeytin ve zeytinyağımızı tanımak isteyenleri standımıza bekliyoruz” de. 4 yıldan beri fuara katıldığını anlatan Hasan Kökten de, “Burhaniye Ticaret Odasının öncülüğünde arkadaşlarla geldik. Zeytin ve zeytinyağımızı tanıtıyoruz. Fuarda çok güzel dönüşler alıyoruz. Ürünümüz beğeniliyor. Körfez zeytin ve zeytinyağı kalite açısından en iyisi. Zeytin ve zeytinyağında iddialıyız” dedi.