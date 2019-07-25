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Burhaniye Pelitköy de su sevinci

Burhaniye ilçesinde, BASKİ’nin Pelitköy de açtığı 170 metrelik kuyudan bol su çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
Burhaniye Pelitköy de su sevinci

Burhaniye ilçesinde, BASKİ’nin Pelitköy de açtığı 170 metrelik kuyudan bol su çıktı. Suyun depoya verildiğini anlatan Pelitköy Muhtarı Hasan Vural, yaz aylarındaki su sıkıntısının giderildiğini söyledi.


İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Pelitköy Mahallesinin Yedi Kuyular mevkinde yapılan sondaj çalışmalarında bol su çıktı. Saniyede 7 litre olarak ölçülen su depoya verilirken, mahalle de su sevinci yaşandı. Suyun Çamlıca’dakidepoya verildiğini anlatan muhtar HasanVural, “Mahallemizde özellikle yaz aylarındasu sıkıntısı yaşanıyordu. Sahilimizde yaklaşık 5 bin yazlık konut bulunmaktadır. Bunun için yaz aylarında suyumuz yetmiyordu Şimdi ise Baski’ninsondaj çalışmaları sonucu 170 metrede bol su bulundu. Suyun analizleri temiz çıkmış olup suyumuzun hat döşeme çalışmaları devam ediyor. BASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
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