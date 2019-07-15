Burhaniye Ören’de 6 yıldır portre çizerek ekmeğini kazanıyor Burhaniye ilçesinde, Eskişehirli çizgi film ressamı Mehmet Günay Ercan, portre çizerek ekmeğini kazanıyor.

Burhaniye ilçesinde, Eskişehirli çizgi film ressamı Mehmet Günay Ercan, portre çizerek ekmeğini kazanıyor. Ören çarşısında tezgah açan Ercan, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Yaz tatilini Burhaniye’de geçirdiğini anlatan Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Ercan, tatil harçlığı çıkardığını söyledi. Ören Çarşısında stant açan Mehmet Güney Ercan, meşe ağacının altına kurduğu masasında meraklılarına karakalem portre resimler çiziyor. Önce fotoğraf çeken Ercan, bu fotoğraflara bakarak portre resimler çiziyor. Kış aylarında Bilecik’deki yüksekokullarda grafik dersleri verdiğini anlatan Ercan,"Yazın da tatil beldelerinde portre çiziyorum. Ören de hem tatil yapıyorum, hem de çizdiğim resimlerde harçlığımı kazanıyorum. 6 yıldan bu yana Ören’e geliyorum. Bir portreyi 90 liraya çiziyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi.

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