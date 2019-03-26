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Burhaniye engelleri aşıyor

Burhaniye ilçesinde, öelediye tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) küçük ölçekli alt yapı mali destek programı kapsamında alınan hibe ile geliştirilen “Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi” hayat geçirildi.

26 Mart 2019 Salı 13:12
Burhaniye engelleri aşıyor

Burhaniye ilçesinde, öelediye tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA) küçük ölçekli alt yapı mali destek programı kapsamında alınan hibe ile geliştirilen “Burhaniye Engelleri Aşıyor Projesi” hayat geçirildi. Proje kapsamında, ilçe merkezinden başlayıp Ören Mahallesini kapsayan uygulama alanında yeni bir cazibe merkezi oluşturuldu.


İlçede yaşayan bin 260 engelli vatandaş ile kente misafir olarak gelen engellilerin, sosyal hayatta daha fazla yer almaları amacıyla Ören sahilinde, bir adet engellilere uygun yüzme havuzu, 2 adet tenis kortu, basketbol sahaları ve deniz iskelesi inşaatı yapıldı.


Yapılan tesis, Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi’ne tahsis edildiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Çevre düzenlemelerinin yapıldığı proje kapsamında Burhaniye Merkezden itibaren engelli yürüyüş yollarını ve sinyalizasyon sistemlerini de engellilere uygun olarak düzenledik. Böylelikle bir engelli vatandaşımıza ilçe merkezinden Ören Mahallesi sahili ve yüzme havuzunun bulunduğu sahile kadar tek başına ulaşım imkanı sağlamış olduk. Yeni yapılan kaldırım ve yol düzenlemeleri, engelli vatandaşlara uygunluğu dikkat edilen konulardan biri olurken mevcut yol ve kaldırımlarda yeni düzenlemeler ile bu konuya dikkat çektik. Bu kapsamda toplamda 3 bin 336 metrekare engelli yolu taşı döşerken kaldırımları da engelli vatandaşlara uygun hale getirdik. Kaldırımlarda düzenlemeler yaparak engelli inişini ihlal edenlere yönelik olarak da dubalarla önlem aldık. 50’si akülü olmak üzere 76 adet tekerlekli sandalye ile bir adet işitme cihazını engelli vatandaşlara hediye ettik. İlçede engelli vatandaşlar yararına çalışan 3 adet derneğin her türlü taleplerini yerine getirerek ihtiyaçlarını kanunlar çerçevesinde karşıladık” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:12
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