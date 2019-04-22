Burhaniye’ de Kuzey Ege Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi paneli düzenlendi

Burhaniye ilçesinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kuzey Ege Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin Ören ve Körfez genelinde sürdürmekte olduğu çalışmalar hakkında panel düzenlendi. Belediye meclis salonundaki panele, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Belediye Meclis üyeleri ve teknik personel katıldı.

Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen panelde, 2012 yılından bu yana Adramytteion Kazı ve Onarım Çalışmaları ile, 2015 yılından itibaren Körfez Bölgesi’nde sürdürülmekte olan Yüzey Çalışmaları hakkında bilgi sunan Dr. Öğr. Üyesi H. Murat Özgen ve Doç. Dr. Rıfat Akbulut, onay sürecinde olan Koruma Amaçlı İmar Planı, Arkeopark Tasarım Projesi ve kazı alanlarının üst örtü ve çevre düzenleme projeleri hakkında bilgiler verdi. Gelinen son durum ve Ören’in gelecek vizyonu üzerine birer sunum yapan uzmanlar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.