Burhaniye’ de HEM Sergisi Çarşamba günü açılıyor Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün yıl sonu sergisi 12 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün yıl sonu sergisi 12 Haziran Çarşamba günü açılıyor. Sergide, kursiyerlerdin yıl boyunca hazırladıkları ürünler görücüye çıkacak.

Burhaniye’de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı yüzlerce kursta hazırlanan ürünler Çarşamba günü saat 10.30 görünücüye çıkıyor. Halk Eğitimi Merkezi önünde açılacakdüzenlenecek olan törenle açılacak sergide yüzlerce ürünler alacak. Sergiye herkesi beklediklerini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bülent Dükancı, “Geleneksel yıl sonu sergimizi 12 Haziran Çarşamba günü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önündeaçıyoruz. Kursiyerlerimizin 1 yıl boyunca yaptıkları işlerin sergileneceği sergimiz 3 gün açık kalacak. Programda, saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunmasının ardından günün anlamını belirten konuşma yapılacak. Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibinin yapacağı gösteriler sonrasında sertifika törenine geçilecek. Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye BaşkanıAli Kemal Deveciler,belediye meclis üyeleri, kurum amir ve müdürleri ile vatandaşlarımızın katılması ile sergi açılışımız yapılacak. Açılış sonrasında ise ikramımız olacak. Bu önemli günümüze tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

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