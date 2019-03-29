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Burhaniye Dalış Turizmi Merkezi oluyor

Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan “Dalış turizm merkezi” projesi ile kentin doğal kültürel güzelliklerinin yanı sıra su altı güzellikleri de turizme açılacak.

29 Mart 2019 Cuma 16:10
Burhaniye Dalış Turizmi Merkezi oluyor

Burhaniye Belediyesi tarafından hazırlanan “Dalış turizm merkezi” projesi ile kentin doğal kültürel güzelliklerinin yanı sıra su altı güzellikleri de turizme açılacak.Ayrıca “Yapay resif” projesi ile de kentteki balık ve canlı popülasyonunun artırılması hedefleniyor.


Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın talimatı ile hazırlanan “Dalış turizm merkezi” projesi sayesinde kentin su altı güzellikleri turizme açılacak ve ayrıca hazırlanan yapay resif projesi ile de ilçedeki balık popülasyonu artarak ekonomiye katkı sağlayacak. Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçede turizmin canlandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirterek bunlardan bir tanesinin “Dalış turizmi” projesi olduğunu söyledi. Kentin ekonomisine katkı sağlayacak ve balıkçılığı canlandıracak olan “Yapay resif” projesinin de hazırlandığını ifade eden Uysal, “Denizlerimizde balık ve canlı çeşitliliğinin arttırılması, yöremizin dalış turizminde bir destinasyon haline getirilmesi için projelerimizi hazırladık. Yeni dönemde bu projemizi en kısa zaman içerisinde hayata geçirmek üzere çalışmalara başlayacağız. Her şey Burhaniye için” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:10
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