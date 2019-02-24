Burhaniye Belediyesi’nden sokak hayvanları için oyun parkı

Burhaniye Belediyesi, sokak hayvanları için yeni oyun alanı kurarak hayvanseverlerin takdirini kazandı.

Parklarda ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkmış çocuk oyun gruplarında bakım ve onarım yapan belediye ekipleri, eski oyun gruplarını hayvanlar için hazırladı. Geçtiğimiz sene 70 adet ek padok ile bakım evi kapasitesini arttırılırken, hayvanlar için daha sağlıklı bir ortam oluşturuldu. Her canlının önemli olduğunu anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Toplumumuzda huzurun ve güvenin hakim olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Burhaniye’mizde bulunan başıboş hayvanları toplayıp tedavi ve bakımlarını yaptıktan sonra kendi doğal ortamlarına tekrar bırakıyoruz. Böylelikle, hayvanları kayıt altına alarak kontrollerini yapabiliyoruz. Tedavileri sırasında bakım evimizde kalan hayvanlarımız için de böyle bir oyun alanı oluşturduk. Çocuk parklarımızdan çıkan eski oyun gruplarını hurdaya vermek yerine bu şekilde değerlendirmeyi uygun bulduk. Her canlının bu yeryüzünde güzel yaşamaya hakkı vardır” dedi.