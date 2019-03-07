Burhaniye Belediye Meclisi dönemin son toplantısını yaptı

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisi yerel seçimler öncesi son kez toplanırken, Başkan Necdet Uysal bütün meclis üyelerine birer şilt vererek teşekkür etti. Belediye meclis üyeleri de Başkan Necdet Uysal ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Meclis Salonundaki Mart ayı olağan toplantısında Belediye Başkanı Ak Partili Necdet Uysal,5 yıllık hizmet döneminde ilçeye hizmet eden meclis üyelerine teşekkür etti. Uysal, parti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis üyelerine birer şilt takdim ederken, teker teker helalleşti. Belediye Meclis Salonundaki toplantıda, meclis üyelerine teker teker teşekkür eden Uysal, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Şildini alan meclis üyeleri de, Başkan Uysal ile meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. CHP Grup Başkanı Tarık Erdil de, Başkan Uysal’a bir plaket takdim etti. 2014-2019 döneminin sona erdiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Bu gün, dönemin son meclis toplantısını yaptık. 5 yıl beraber çalıştığımız meclis üyesi arkadaşlarımız için birer şilt hazırladık. Böyle günler güzel günler. 5 yıl birlikte çalıştık. Burhaniye’mize hizmet etmeye çalıştık. İnşallah, Burhaniye için güzel işler olmuştur. Ben meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Meclis üyesi Burak AliSarı da, “ Güzel bir dönemi geride bıraktık. Tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca aldığımız kararların ilerde daha da iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Belediye bakanımıza da teşekkür ediyorum” dedi. Oya Özarkonise, “Bizi bu göreve layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. Başkan Necdet Uysal ve meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdiği şilt nedeniyle Başkanımız Uysal’a ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Merih Hacer Turgut da, “Bu gün özel bir gün. 5 senedir meclis üyeliği yapıyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nice güzel günler diliyorum” dedi.