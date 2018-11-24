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Burhanettin Uysal kimdir? AK Parti Karabük belediye başkan adayı Burhanettin Uysal

Burhanettin Uysal kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Karabük belediye başkan adayı olarak Burhanettin Uysal açıklandı. İşte, Burhanettin Uysal’ın hayatı ve kariyeri.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
Burhanettin Uysal kimdir? AK Parti Karabük belediye başkan adayı Burhanettin Uysal

Burhanettin Uysal kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Karabük belediye başkan adayı olarak Burhanettin Uysal açıklandı. İşte, Burhanettin Uysal’ın hayatı ve kariyeri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlere yönelik belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, AK Parti Kırklareli belediye başkan adayı Burak Süzülmüş olduğunu duyurdu.

Burhanettin Uysal kimdir?

Burhanettin Uysal, 20 Haziran 1967'de Konya Ereğli'de doğdu. Baba adı Fahrettin, anne adı Şerife'dir. Eğitimci; Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ve Polis Akademisini bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Gazi Üniversitesinde tamamladı ve profesör oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünde Komiser Yardımcılığı ve Komiserlik, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Karabük Üniversitesinin 2 dönem Rektörlüğü ve YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili, AB Uyum Komisyonu Üyesi, AKPM Üyesi ve Asya Parlamenter Asamblesi Üyesidir. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Uysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:06
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