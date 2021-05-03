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Biyografi Burhanettin Uysal kimdir?
Biyografi

Burhanettin Uysal kimdir?

AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ankara'da yaşamını yitirdi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Uysal, 54 yaşında yaşama veda etti. Bu haberin ardından pek çok kişi Burhanettin Uysal’ın kim olduğunu hayatını araştırmaya başladı. Peki, Burhanettin Uysal kim?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 13:12:00 -
Burhanettin Uysal kimdir?

Burhanettin Uysal 20 Haziran 1967'de Konya'da dünyaya geldi. Uysal, lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde tamamladıktan sonra 1992'de Polis Akademisinden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını yaptı. 1989-1994 yılları arasında komiserlik ve emniyet müdürlüğü, 1994-1997 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim görevliliği yaptıktan sonra 1997-2000 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde akademik kariyerine devam etti.

17 Ocak 2008 tarihinde Karabük Üniversitesi rektörlüğüne atanan ve iki dönem kurucu rektör olan Uysal, 2013-2015 arasında YURTKUR Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttü.

AK Parti'den 26. Dönem Karabük milletvekili olan Uysal, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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