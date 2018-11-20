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Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz: (2)- "Ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim"

20 Kasım 2018 Salı 14:25
Burhanettin Kocamaz, MHP'den istifa etti

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim." dedi.

Kocamaz, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda, yeni bir hamle yapıp bununla birlikte yeni bir yola girmek amacıyla basın toplantısını düzenlediğini vurguladı.

Hayatının en zor basın toplantısını yaptığını belirten Kocamaz, 24 Haziran seçimleri öncesi doktorunun kalbindeki rahatsızlık için bir an evvel operasyon yapılması gerektiğini söylediğini, seçim dolayısıyla hasta hasta gece yarılarına kadar koşturduğunu, ancak hiç kimseye yaranamadığı söyledi.

MHP Genel Merkezi ile yaşadıkları süreci anlatan Kocamaz, şöyle devam etti:

"Ben şanla, şerefle tüm camianın gurur duyacağı şekilde, alnımın akıyla tam çeyrek asır tüm kumpas ve engellemelere rağmen hizmet verdim. MHP adına belediyecilikte bir marka oluşturdum. 25 yılda milliyetçi ve üretken belediyeciliğin ne olduğunu tüm dünyaya göstererek sayısız ödüller aldım. Tüm dünya beni takdir etmiş ama ben maalesef Genel Başkan'a ve kendi parti yöneticilerime bir türlü yaranamamışım. Zira ben hep hakkı ve hukuku savundum. Kimseye ayrıcalık tanımadım. Belediyeyi kimseye peşkeş çekmedim. Benden ayrıcalık bekleyenlere fırsat vermedim."

Kocamaz, partisinin kendisine vefa göstermediğini de savunarak, "İnsanın bir gün bile çalıştırdığı işçisine dahi ücretini verip defalarca teşekkür ettiği bir yerde şahsıma çeyrek asırlık hizmetlerim ve davaya 50 yıllık bağlılığım karşılığında bir teşekkür dahi edilmemesini tüm kamuoyunun ve sizlerin takdirine bırakıyorum." dedi.

Malezya dönüşü karşılanmasına ilişkin tartışmalara da değinen Kocamaz, "(Gelen kişi hacdan mı geliyor? Gelen kişi aday mı ki karşılıyorsunuz?) ifadeleriyle beni yürekten yaralayan ve (Karşılayacaksanız gidin Mersin'de karşılayın. Niye Tarsus'ta karşılıyorsunuz?) gibi ifadeler kullanan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a ve MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek'e hakkımı helal etmiyorum. Hakkımı helal etmeyeceğim çok kişi var ancak bu iki isimde o kadar çok emeğim var ki onların adını burada açıkça söylemekten çekinmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kocamaz, bugünden sonra şahsına yönelik yapılacak işlem ve hareketin kumpas, iftira olacağını söyledi.

(Bitti)

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:25
  1. Mersin
  2. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
  3. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek
  4. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can

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