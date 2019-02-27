Burhanettin Kocamaz yerel seçimlere girecek mi?

İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz'ın başvurunu Mersin İl Seçim Kurulu’na zamanında yapılmamıştı. Burhanettin Kocamaz bu kez de DP listesinden başvuruda bulundu. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın DP adaylığını da reddetmişti. DP, Kocamaz'ın adaylığına itiraz etti ancak bu kez de YSK, bu itirazı redetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti. İYİ Partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.

Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ye gönderilmişti.