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Burhanettin Kocamaz kimdir nerelidir? Hangi partiden belediye başkan adayı?

Burhanettin Kocamaz İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklanır açıklanmaz Burhanettin Kocamaz’ın kim olduğu araştırılıyor. 27 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 2009 seçimlerini de kazanan Burhanettin Kocamaz 4 dönemdir belediye başkanı yapmakta. Peki Burhanettin Kocamaz kimdir nerelidir? İşte Burhanettin Kocamaz biyografisi

04 Aralık 2018 Salı 11:03
Burhanettin Kocamaz kimdir nerelidir? Hangi partiden belediye başkan adayı?

Burhanettin Kocamaz İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu açıklanır açıklanmaz Burhanettin Kocamaz’ın kim olduğu araştırılıyor. 27 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 2009 seçimlerini de kazanan Burhanettin Kocamaz 4 dönemdir belediye başkanı yapmakta. Peki Burhanettin Kocamaz kimdir nerelidir? İşte Burhanettin Kocamaz biyografisi

Burhanettin Kocamaz, 1955 yılında Tarsus'un Nacarlı Köyü'nde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Tarsus'ta tamamladı. 1972 yılında Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne girerek 1977 yılında mezun oldu. 1977-1978 yıllarında İskenderun Demir Çelik Fabrikası Kalite Kontrol Laboratuvarlar Müdürlüğü'nde çalıştı. 1980 öncesi Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü'nde, askerlik dönüşü de Cengiz Topel Lisesi'nde Kimya öğretmenliği yaptı. Bu arada 1983-1985 yıllarında Ankara Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Ancak mazeretinden dolayı ayrıldı.

Daha sonra özel bir dershanede öğretmen ve ortak olarak 5 yıl çalıştı. Bu arada 1987 yılında Kocamazlar Tarım Ltd. Şti.'ni kurarak zirai ilaçlar bayii olarak ticarete atıldı. 1992 yılında MHP Tarsus İlçe Teşkilatı yönetimine girdi ve basın sözcüsü oldu. 27 Mart 1994 tarihinde MHP'den Tarsus Belediye Başkanı adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. 1999, 2004 ve 2009 seçimlerinde aynı başarıyı göstererek 4 dönem belediye başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında MHP'den bu kez Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve kazanan Başkan Kocamaz, halen bu görevini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Çukurova Belediyeler Birliği kurucu üyesidir. Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'nde üye olarak yönetim kurulunda görev aldı.

Halen Tarihi Kentler Birliği'ne Meclis Başkan Vekilliği ve Çukurova Belediyeler Birliği'nde Başkan olarak görevlerini sürdüren Kocamaz, aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde yönetim kurulu üyesidir. Kocamaz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu'nda da görev yapmaktadır.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a, “Karacaoğlan Şiir Akşamları Etkinliği” ve “Türk Dünyasına Yaptığı Katkılar”dan dolayı, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verildi. Türkiye'deki Tarihi Kentler Birliği gibi önemli kuruluşlardan, Valilikten, bazı yerel yönetimlere yönelik dergilerden başarı ödülü almış, ayrıca Türk Dünyası Kültür ve Sanat Vakfı tarafından Nusret Mayın Gemisi'ni restore ettirip, müze olarak kültürümüze kazandırmasından dolayı "Türk Dünyası Özel Hizmet Ödülü"ne layık görülmüştür. Kocamaz, ayrıca Kosova Doğruyol Teşkilatı tarafından, Türk Dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle "Özel Hizmet Ödülü" verilmiştir. Kocamaz ayrıca, Tarsus'la kardeş şehir olan Almanya'nın Langen Kenti'nin en büyük ödülü olan "Altın Onur Nişanı" da almıştır.

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Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:03
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