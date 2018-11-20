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Burhanettin Kocamaz İYİ Parti Mersin adayı mı? Burhanettin Kocamaz'ın istifasının nedeni ne?

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz son dakika olarak istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar internette Burhanettin Kocamaz'ın neden istifa ettiği araştırmaya başlandı. Burhanettin Kocamaz İYİ Parti Mersin adayı mı?

20 Kasım 2018 Salı 12:16
Burhanettin Kocamaz İYİ Parti Mersin adayı mı? Burhanettin Kocamaz'ın istifasının nedeni ne?

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz son dakika olarak istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar internette Burhanettin Kocamaz'ın neden istifa ettiği araştırmaya başlandı. Burhanettin Kocamaz İYİ Parti Mersin adayı mı?

Milliyetçi Hareket Partisi yerel seçimler için aday belirleme sürecine hız verdi. MHP'de 30 il ve ilçe belediye başkan adayları son dakika belli olmuştu. Önümüzdeki günlerde MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde göstereceği adaylar da açıklanacak. MHP'de aday belirleme süreci devam ederken son dakika olarak beklenmedik bir istifa gerçekleşti. MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettir Kocamaz istifa ettiğini duyurdu. 

MHP, Kocamaz'ı aday göstermedi

Yerel seçim için MHP 5 büyükşehir başkan adayını açıklarken, Mersin'de mevcut başkan Burhanettin Kocamaz'ı aday göstermedi. Kocamaz’ın “İYİ Parti’ye geçebileceği, MHP’nin de bu yüzden adının üzerine çizgi attığı” konuşulurken, İYİ Parti’nin ise Mersin Belediye Başkanlığı için “Kocamaz’ı aday göstermek istediği” belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:16
  1. Mersin
  2. Burhanettin Kocamaz
  3. Burhanettin Kocamaz iyi parti

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  • MilletMillet41 dk önce
    Hep ben hep ben hep nefis. Devlet bababu davaya ihanet edecek hain itleri seçme ne olursun hem Reis hem de Devlet baba dikkat , itina,özen; lütfen
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