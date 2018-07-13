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Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı! Burhanettin Cihangiroğlu neden gözaltına alındı? | Burhanettin Cihangiroğlu kim?

MİT TIR'ları davasındason dakika karar çıktı. MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Peki Burhanettin Cihangiroğlu kimdir?

13 Temmuz 2018 Cuma 12:57
Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı! Burhanettin Cihangiroğlu neden gözaltına alındı? | Burhanettin Cihangiroğlu kim?

MİT TIR'ları davasında son dakika karar çıktı. MİT TIR'larının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı. Peki Burhanettin Cihangiroğlu kimdir?

BURHANETTİN CİHANGİROĞLU KİMDİR?

2015 Yılında MİT TIRLARI davasında tutuklanan ardından serbest bırakılan Burhanettin Cihangiroğlu Eski Jandarma Kriminal Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Cihangiroğlu'nun daha önce :  "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal  yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal  veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan ise müebbet hapis cezasına  çarptırılması istenmişti. Kaynak: Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı | Burhanettin Cihangiroğlu kimdir? Neden gözaltına alındı

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 12:57
  1. Ankara
  2. Burhanettin Cihangiroğlu kimdir?
  3. mit tırları davası

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