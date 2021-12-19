'Burhan Özfatura helalleşme doğru demiş!..'

Sayın Burhan Özfatura, “Kılıçdaroğlu ile helalleşme doğru” demektesin. 4 sene kademe terfimi durdurdun, köpeklerine başımı yardırdın, seninle helalleşme nasıl olacak acaba. Rahmetli abin, Türkiye Gazetesi dış politika yazarı merhum Mustafa Necati Özfatura, mason olmayan tek belediye başkanı kardeşim demişti. Acaba sizin bu halinizi görse ne yapardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Melih Gökçek, size abi diye hitap ediyordu, ama siz abi olamadınız.

Sayın Cumhurbaşkanı, size zeytin dalı uzattı Meclis üyesi seçimlerinde kadro kurulmasında anlaşamadınız. Sen İzmir’i yönetmedin, mafyalar seni yönetti. Cenaze hizmetlerinde, sayın Burhan Özfatura da sınıfta kalmıştı. Bir kimsesiz cenazenin üzerine yine kimsesiz fakir çocuklar defnediliyordu. Başlarında hepsinin kabir numarası olması gerekirken yapılmıyordu. Mücadele mücadele, her kabir başına numarayı ben koydurdum.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ inşaat ev yapmakta. Kabirler de bir evdir, ahiret evidir. Bunların da planı projesi olması gerekir. TOKİ, köylerde, bahçelerde yaşlılara tek katlı veya iki katlı bina yapmalıdır. Köye dönüşün bu şekilde önü açılır. Köyde soğanı, sarımsağını eker, meyvesini diker, ölünceye kadar sağlıklı hayat yaşar. Terkos’ta meteoroloji memuruyken, derelerin ölçümleri bendeydi. Bu çalışmalar hakkında kendisine bilgiyi ben verdim. Barajları yaptı, İstanbul’un su sorunu çözüldü...