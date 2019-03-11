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Burhan Kuzu’nun acı günü

AK Partili Prof.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:40
Burhan Kuzu’nun acı günü

AK Partili Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Milli Eğitim Bakanlığı müşaviri eğitimci kardeşi Mustafa Kuzu (63) önceki gece vefat etti. Kardeş Kuzu, Fatih Camii şerifinde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı’daki aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazını Said Arvas Hocaefendi’nin kıldırdığı cenaze törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bahçelievler Belediye Başkan Osman Develioğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski milletvekilleri, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, gazeteci yazar Rahim Er, Prof. Dr. Ramazan Ayvallı ile Kuzu’nun çok sayıda seveni katıldı. Burhan Kuzu, törenin ardından taziyeleri kabul etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:40
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