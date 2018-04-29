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Burhan Kuzu'dan bedelli askerlik açıklaması: Afrin varken...

AK Partili Burhan Kuzu, bedelli askerliğin çıkarılmasının kararlaştırılması halinde zamanına hükümetin karar vereceğini söyleyerek, "Ama Afrin olayı varken sıcağı sıcağına böyle bir şeye gidileceğini zannetmem." ifadesini kullandı.

29 Nisan 2018 Pazar 12:35
Burhan Kuzu'dan bedelli askerlik açıklaması: Afrin varken...

CNN Türk canlı yayınına katılan AK Partili Burhan Kuzu, kendisine sorulan bedelli askerlik sorusuna cevap verdi. 

Burhan Kuzu şöyle konuştu:

"Şimdi efendim bu talepler hep geliyor. Çok sayıda bu arkadaşların talepleri var. Toplumun belli bir bölümünün ihtiyacı haline gelmiş. Zamanlamasına hükümet karar verir. Seçimden sonra mı olur daha sonra mı olur, onu ben bilemem. Ama Afrin olayı varken sıcağı sıcağına böyle bir şeye gidileceğini zannetmem."

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:35
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