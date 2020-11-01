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Biyografi Burhan Kuzu kimdir? | Burhan Kuzu biyografi
Biyografi

Burhan Kuzu kimdir? | Burhan Kuzu biyografi

Burhan Kuzu hayatı | Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bu acı haberin ardından milyonlarca kişi Burhan Kuzu’nun kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Burhan Kuzu kimdir? | Burhan Kuzu neden vefat etti?

Yeniakit Publisher
2020-11-01 10:20:00 -
Burhan Kuzu kimdir? | Burhan Kuzu biyografi

Burhan Kuzu yaşamını yitirdi | Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti. Bu acı gelişmenin ardından vatandaşlar Burhan Kuzu’nun yaşamını araştırmaya başladı. Peki, Burhan Kuzu kimdir?

Burhan Kuzu kimdir? | Burhan Kuzu biyografi

Burhan Kuzu 1955 yılında Kayseri Develi’de dünyaya geldi. Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı.

Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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