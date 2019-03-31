Burdur'un Bucak ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Emrullah Ünal kazandı

Burdur'un Bucak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Emrullah Ünal kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Emrullah Ünal 11 bin 342, İYİ Parti adayı Alparslan Ahmet Dursun 10 bin 570, MHP adayı Azmi Özkurt bin 389 oy aldı.

-Ünal'ın öz geçmişi

Emrullah Ünal, 1965 yılında Bucak'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi yüksek lisans mezunudur. 27 yıllık çalışma hayatında Avrupa Birliği Projeleri-Ulusal Ajans Projelerinde de yer aldı.1991 yılından bu yana Bucak ilçesinde veteriner hekim olarak çalışıyor.

11 Ocak 2014 tarihinde Ak Parti Bucak İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 20 Ocak 2017 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.