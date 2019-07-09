0553 313 94 23

Burdurlu şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır’ın yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:27
Burdurlu şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır’ın yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı.


Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Burdurlu Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır şehit oldu.


Acı haber Burdur-Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray beldesi nüfusuna kayıtlı Nayır’ın ailesine Burdur Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik tarafından verildi.


Haberi alınca fenalaşan ve sebzecilik yapan Mehmet Mertoğlu ile ev hanımı olan anne Ayşe Mertoğlu ambulansla Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır’ın bir kız kardeşinin olduğu, ailenin soy isimlerini kısa bir süre önce Mertoğlu olarak değiştirdikleri öğrenildi.


Öte yandan şehidin bekar olduğu da öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu bilgilendirme toplantısı
    1. Türk Madenciliğinde Farkındalık ve..
    2. Otomobilin teker kısmına giren yavru..
    3. Konuk:“Her zorluğu aşarız, üreticiye..
    4. Arjantin'in eski devlet başkanı De la..
    5. Trafik fahri müfettişi olmak..
    6. Dünya Motokros Şampiyonası için..
    7. AB'den Çin'e uluslararası hukuka uyma..
    8. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    9. 80 yeni doktor Hipokrat yemini etti
    10. Türk bilim insanının şirketi 325..
    11. Atlasglobal, İstanbul’dan Tiflis’e..
    12. Kahvehanede çayına tükürüldüğü..
    13. Arakanlı Müslümanların kaldığı..
    14. Başkan Demir, Çevre Bakanı ile..
    15. ODTÜ'de polise hakarete tepki
    16. Maganda 'baklavacı' ile ilgili..
    17. Kıraathanecinin yaptığını görünce çay..
    18. BB Erzurumspor, Yusuf Emre Gültekin’i..
    19. ABD’de betonun altında sıkışan köpek..
    20. Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
    21. Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    22. Afyonkarahisar'da orman yangını
    23. Açık Hava Sinema Günleri 10’da
    24. Yaz spor okulları başladı
    25. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    26. Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri..
    27. Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK..
    28. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! |..
    29. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    30. Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin..
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!