Burdurlu şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır’ın yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesi Batin tepe üs bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak edilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır’ın yaşadığı ev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan 34. Hudut Tugayı 5. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu Burdurlu Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır şehit oldu.

Acı haber Burdur-Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray beldesi nüfusuna kayıtlı Nayır’ın ailesine Burdur Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik tarafından verildi.

Haberi alınca fenalaşan ve sebzecilik yapan Mehmet Mertoğlu ile ev hanımı olan anne Ayşe Mertoğlu ambulansla Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Nayır’ın bir kız kardeşinin olduğu, ailenin soy isimlerini kısa bir süre önce Mertoğlu olarak değiştirdikleri öğrenildi.

Öte yandan şehidin bekar olduğu da öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.