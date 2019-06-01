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Burdurlu 2 kalaycı ustası, bayram mesaisinde

BURDUR (İHA) – Burdur Bakırcılar Çarşısı’nda esnaflık yapan 2 kalaycı, Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların bakır kap ve tencerelerini kalaylatmak için ilgi göstermesi dolayısıyla yoğun mesai harcıyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Burdurlu 2 kalaycı ustası, bayram mesaisinde

BURDUR (İHA) – Burdur Bakırcılar Çarşısı’nda esnaflık yapan 2 kalaycı, Ramazan bayramı öncesinde vatandaşların bakır kap ve tencerelerini kalaylatmak için ilgi göstermesi dolayısıyla yoğun mesai harcıyor.


Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 200 esnafın çalıştığı Burdur Bakırcılar Çarşısı’nda, şimdilerde ise bu işi sadece Musa Yıldırım ve Muharrem Eren yapıyor.2 Kalaycı, hem Burdur, hem de Isparta’ya hizmet veriyor. 2 esnaf, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların bakır kap ve tencerelerini kalaylatmak için yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla yoğun mesai yapıyor.


Musa Yıldırım, plastik ve alüminyum ürünlerin kalaycılığı bitirme noktasına getirdiğini kaydetti.


Geçmiş yıllarda Burdur’da kalaycı ve bakırcı esnafının çok olduğuna değinen Yıldırım, şimdiler de ise işlerinin gerilediğine dikkat çekti.



“Biz gittikten sonra da bu meslek bitecek”


Yıldırım, “Alüminyum, paslanmaz, çelik, naylon çıktı işlerimiz geriledi. Şimdi ise bitme noktasına geldi. Köylerden gelen kazan, tava gibi eşyaların kalayını yaparak geçiniyoruz. Özellikle Isparta’da düğün yemekleri bakır kaplarda yapıldığı için komşu ilimizden çok talep geliyor. 150’ye yakın yemek yapan aşçılar kaplarını kalaylatmak için bizlere getiriyor. Bir zamanlar Burdur, bölgede önemli bir bakırcılık ve kalaycılık merkeziydi. Biz bu mesleği şimdilik götürüyoruz. Kalaycılık işi ustadan gelir. Bizi ustamız yetiştirdi, bu mesleği sevdirdi. Şimdi yeni yetişen de yok. Biz gittikten sonra da bu meslek bitecek” dedi.


Bayram öncesi Burdur ve çevre illerden bakır kapların, tepsilerin, sinilerin kalaylanmak için kendilerine getirildiğini dile getiren Ali Kapan, işleri yetiştirebilmek için tüm güçleriyle çalıştıklarının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
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