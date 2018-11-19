THY- Noukşot
0553 313 94 23

Burdur'daki FETÖ/PDY çatı davası

Davada 6 sanığın 5'i hapis cezasına çarptırıldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:11
Burdur'daki FETÖ/PDY çatı davası

BURDUR (AA) - Burdur'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) çatı yapılanmasına yönelik haklarında dava açılan 6 sanığın 5'ine hapis cezası verildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, 5'i tutuklu 6 sanık, sanık yakınları ile avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya Düzce'de tutuklu bulunan sanık Murat Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada "Silahlı terör örgütünü yönetmek ve örgüte üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Adnan Y'yi 10 yıl 15 ay, Ahmet T'yi 8 yıl 15 ay 15 gün, Dönmez Ş'yi 10 yıl 7 ay 15 gün, Murat Ç'yi 8 yıl 16 ay 15 gün, Rafet Ö'yi 10 yıl 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırarak, tutukluluklarının devamına hükmetti.

"Etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan tutuksuz sanık Süleyman B'nin dosyasının ayrılmasına karar verildi.

Dava soruşturma kapsamında 18 sanıklı olarak açılmış, yargılama sürecinde bazı sanıkların dosyaları çatı davasından ayrılarak yargılamaya 6 sanıkla devam edilmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:11
  1. Burdur
  2. Çatı davası
  3. FETÖ/PDY
  4. hapis cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB savunma alanında bağımsız aktör olmaya hazırlanıyor
    1. AB savunma alanında bağımsız aktör..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 20 Kasım 2018
    3. Fetih ve Hamas uzlaşı görüşmeleri..
    4. Kerkük'te mevlidi İsmail Coşar okudu
    5. Kalp hastalarına hayati tavsiyeler
    6. Fransa'dan 'Kaşıkçı cinayeti'..
    7. Diyabet kanseri tetikler mi?
    8. Balıkta acımsı tat olmaması için ne..
    9. Ankaragücü'nden Beşiktaş'a 1 TL'lik..
    10. Çamlıca Camisi'ne Kandil mahyası asıldı
    11. Buzdolabı temizliği nasıl yapılır?
    12. İyimser çocuk yetiştirmek için 6 tüyo
    13. Katar ve İtalya ortak deniz tatbikatı..
    14. Vietnam'daki tayfunda ölenlerin sayısı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlit..
    16. Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına..
    17. Fransa, Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    18. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan "İran..
    19. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    20. Putin: ABD'nin bu adımı cevapsız..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: PYD, YPG eşittir PKK'dır ve görüldüğü yerde mutlaka yok edilmelidir
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!