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Burdur'daki cinayet

Burdur'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla öldükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü

17 Aralık 2018 Pazartesi 00:56
Burdur'daki cinayet

BURDUR (AA) - Burdur'da tartıştığı eşi ve kızını tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan emekli astsubay, kaldırıldığı hastanede öldü.

Burç Mahallesi'nde bir apartman dairesinde tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla öldürdükten sonra başına ateş ederek intihar girişiminde bulunan emekli astsubay Muzaffer Danış (50), kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde öldü.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

3 çocuk babası Danış, Dede Korkut Caddesi'ndeki evinde önce tartıştığı eşini ve kızını öldürmüş ardından başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 00:56
  1. 3 ölü
  2. Burdur
  3. cinayet
  4. Muzaffer Danış

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