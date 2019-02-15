0553 313 94 23

Burdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Burdur’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:23
Burdur’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü

Burdur’da düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.


Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında evinde Hint keneviri yetiştirerek kent merkezinde sattığı belirlenen A.A.T.’nin evine baskın düzenlendi. Baskında saksılara ekilmiş vaziyette 4 kök Hint keneviri, toplam 6 fişek halinde 7,31 gram esrar maddesi, 3,38 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan ve şaşal tabir edilen aparat ile kenevir bitkilerinin yetiştirilmesinde kullanılan kablo düzeneği ele geçirildi.


Evde bulunan A.A.T., A.G. ve B.C. “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçları kapsamında gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen diğer bir operasyonda; üzerlerinde 0,15 ve 0,16 gram eroin maddeleriyle birlikte yakalanan şüpheli iki şahsa “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçu kapsamında işlem yapıldı. Devam eden çalışmalarda işlem yapılan iki şüpheli şahsın bahse konu maddeleri V.K. isimli şahıstan satın aldıkları tespit edilmesi üzerine V.K.’ye ait adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 41 adet uyuşturucu içerikli hap ile 47 fişek halinde toplam 4,69 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan V.K. emniyette yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
    1. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
    2. e-Çiftçi sistemi devrede
    3. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    4. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    5. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    6. İşsizlik rakamları açıklandı
    7. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    8. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    9. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    10. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    11. Knicks 18 maç sonra kazandı
    12. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    13. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    14. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    15. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    16. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    17. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    18. Resimde dünya ikincisi oldu
    19. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    20. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    21. Borsa, güne yatay başladı
    22. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    23. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    24. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    25. Diş çürüklerinin nedenleri
    26. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    27. ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    28. Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam..
    29. Gökçeada seferlerine fırtına engeli
    30. Yenal Gökyıldırım, Kategori..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!