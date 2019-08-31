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Burdur’da trafik kazası : 1 ölü, 9 yaralı

Burdur’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:19
Burdur’da trafik kazası : 1 ölü, 9 yaralı

Burdur’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.



Kaza, Burdur merkeze bağlı Düğer köy yolunda geldi. Edinilen bilgiye göre, Arap Şerif Dadak idaresindeki 01 ADD 75 plakalı otomobil, Mehmet Macit (76) yönetimindeki 15 AZ 628 plakalı otomobil ve Mevlüt Koruk yönetimindeki 15 LD 547 plakalı otomobil yolda çarpıştı. Kazada sürücüler Arap Şerif Dadak, Mehmet Macit ve Mevlüt Koruk ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Fadime Yavuz (76), Deniz Dadak (5), Doğaç Dadak (12), Arzu Yavuz Dadak (38), Zafer Yavuz (34), Firdevs Macit ve Eşe Koruk yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Mehmet Macit, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 20:19
  1. doğa

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