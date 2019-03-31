Burdur'da toplam 11 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde MHP, 1'inde AK Parti kazandı.
31 Mart 2019 Pazar 19:47
Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Çavdır - Süleyman Kayacan - MHP
Çeltikçi - Recep Aydın - MHP
Karamanlı - Fatih Selimoğlu - AK Parti
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:47
YORUM YAZ