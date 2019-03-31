Burdur'da toplam 11 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 2'sinde MHP, 1'inde AK Parti kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Burdur'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çavdır - Süleyman Kayacan - MHP Çeltikçi - Recep Aydın - MHP Karamanlı - Fatih Selimoğlu - AK Parti

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