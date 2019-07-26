Burdur’da şüpheli paket polisi alarma geçirdi Burdur’da kaldırım kenarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Burdur’da kaldırım kenarında bulunan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan paketten tarhana ve salça bidonları çıktı.



Olay, Burdur merkez Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenliği sağlamak için yolu trafiğe çift yönlü kapattı. Bomba imha uzmanı şüpheli paket çevresine incelemelerde bulundu. Şüpheli kutunun bantlı olması nedeniyle paket fünye ile patlatıldı. Paketten tarhana ve salça bidonları çıktı. Olay sonrasında kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.