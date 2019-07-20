Burdur'da su kuyusundaki gazdan zehirlenme iddiası Temizlemek için girdikleri kuyuda gazdan zehirlendikleri öne sürülen 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde, temizlemek için girdikleri su kuyusunda gazdan zehirlendikleri iddia edilen 3 kişiden 2'i hayatını kaybetti. İlçenin Karahan mevkisi Keçili Mahallesinde yaşayan Rabia Vural (36), evlerinin önünde bulunan 12 metre derinliğinde, 1 metre genişliğindeki içme suyu kuyusunu temizlemek için indi. Vural'ın yukarıya çıkmaması üzerine oğlu Osman Vural (18) ve ikiz kardeşi Ramazan Güler (36) de su kuyusuna girdi. 3 kişi de yukarı çıkmayınca yakınları 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 3 kişiyi su kuyusundan çıkardı. Sağlık ekipleri, Rabia Vural ve Ramazan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Vural ise ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülerek Bucak Devlet Hastanesine götürüldü. Cenazeler, Burdur Devlet Hastanesi Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kuyuya giren 3 kişinin gazdan zehirlendiği öne sürüldü.

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