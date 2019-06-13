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Burdur’da su baskınları tarım arazilerine zarar verdi

Burdur’dason 1 hafta içinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, İl Merkezi ve İlçelerimize bağlı bazı köylerde, tarım alanları başta olmak üzere, köy yolları ve Büğdüz Köyümüzde bazı evler ve eklentilerinde su baskınları yaşandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Burdur’da su baskınları tarım arazilerine zarar verdi

Burdur’dason 1 hafta içinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle, İl Merkezi ve İlçelerimize bağlı bazı köylerde, tarım alanları başta olmak üzere, köy yolları ve Büğdüz Köyümüzde bazı evler ve eklentilerinde su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları ile ilgili, Valilik koordinasyonu altında İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, etkilenen bölgelerde gerekli müdahale ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.


Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, en az yüzde 30 zarar gördüğü beyan edilen Tefenni, Kemer ve Merkez İlçelerinde ilgili teknik personelce yerinde hasar tespit çalışması yürütüldü.


Konuyla ilgili olarak Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamadaTefenni İlçesi Yeşilköy’de 137 üreticiye ait 4.000 dekarlık meyve bahçesinin (Elma, Kiraz, Erik, Vişne, Kayısı, Şeftali ve Armut) % 30 ile % 80 arası hasar gördüğü yineTefenni İlçesi Başpınar Köyünde 50 üreticiye ait 500 dekarlık meyve bahçesinin (Elma, Kiraz, Erik, Vişne, Kayısı, Şeftali ve Armut) % 30 ile % 80 arası hasar gördüğü bildirildi.Kemer İlçesi Akören Köyünde 100 çiftçiye ait 1.500 dekarlık tarla ürününün (Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf, Mısır, Haşhaş) % 40 oranında ,Elmacık Köyünde 100 çiftçiye ait 2.000 dekarlık tarla ürününün (Arpa, Buğday, Çavdar, Yulaf, Mısır, Şeker Pancarı) % 40 oranında hasar gördüğü ifade edilen açıklamadaMerkez İlçe Büğdüz Köyünde 602 üreticiye ait 2.394 dekarlık tarla ürününün (Yonca, Mısır, Arpa, Çavdar, Yulaf, Muhtelif Sebze) % 30 ile % 70 arası hasar gördüğü tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.


İl Özel İdaresi tarafından aşırı yağıştan etkilenen köy yolları ile ilgili yapılan çalışmalarda Merkez İlçe Büğdüz Köyünde meydana gelen su baskınından etkilenen köy yoluna (Büğdüz-Kökez Yolları) 3 gün süre ile 1 adet greyder, 1 adet kanal kazıcı, 2 adet kamyon ve 4 personel ile müdahale edilirken, kapanan yol satıhı şarampollerin açıldığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi : "Merkez İlçemiz Kozluca-Erikli Köyleri arasında ulaşımı sağlayan yolda meydana gelen su baskınına 1 adet greyder, 1 adet kanal kazıcı ile müdahale edilmiş, kapanan şarampoller açılmış, dolarak çalışmaz hale gelen sanat yapıları yenilenmiştir. Tefenni İlçemiz Beyköyde meydana gelen su baskınından etkilenen köy yoluna (köy girişi) 1 adet iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Tefenni İlçemiz Ece Köyünde meydana gelen su baskınından etkilenen köy yoluna (köy girişi) 1 adet iş makinesi ile müdahale edilmiştir. Tefenni İlçemiz Sazak Köyünde meydana gelen su baskınından etkilenen köy yoluna (köy girişi) 1 adet iş makinesi (greyder) ile müdahale edilmiştir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından Büğdüz Köyünde yapılan çalışmadaAşırı yağıştan etkilenen bazı ev ve eklentilerde çamur ve su pompaları ile tahliye işlemi gerçekleştirilmiştir. İlgili teknik personel tarafından yaşanan su baskınları ile ilgili hasar tespitleri yapılmıştır."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:09
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