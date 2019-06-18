Burdur’da su baskınının yaraları sarılıyor

Burdur’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle bazı evlerin giriş katını su bastı, cadde ve sokaklarda büyük su birikintileri oluştu.

Metrekareye 15 ile 20 kilogram yağışın düştüğü Burdur’da, Burdur Çayı aşırı yükseldi. Yağış nedeniyle Şirinevler, Değirmenler, Menderes, Aydınlık Evler ve Kışla mahallelerinden 12 evi, 3 evin eklentilerini ve bahçelerini de su bastı. Belediye ekipleri sel baskını olan evlerde temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydınlık Evler Mahallesi 39039. Sokak’ta ikamet eden Aydın Solak, "Bu sokakta oturuyorum, derenin ağzı aşırı sel sebebiyle doldu. Dere taşınca yan tarafta kievlerin alt katları ve bahçeler sel oldu“ dedi.